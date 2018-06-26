Арина Соболенко сегодня поборется за выход в 1/8-ю финала турнира в Истборне

Пробиться в 1/8-ю финала теннисного турнира в Истборне. Такая задача сегодня стоит перед Ариной Соболенко. В соперницах белоруски во втором круге - Юлия Гергес из Германии. Первый раунд соревнований она пропускала. Ранее Соболенко и Гергес не встречались. Отметим, в рейтинге WTA немка на 13-й строчке, за Ариной же 45-я позиция. Матч начнется не раньше 13-ти часов по белорусскому времени.