3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Арина Соболенко сегодня поборется за выход в 1/8-ю финала турнира в Истборне
Пробиться в 1/8-ю финала теннисного турнира в Истборне. Такая задача сегодня стоит перед Ариной Соболенко. В соперницах белоруски во втором круге - Юлия Гергес из Германии. Первый раунд соревнований она пропускала. Ранее Соболенко и Гергес не встречались. Отметим, в рейтинге WTA немка на 13-й строчке, за Ариной же 45-я позиция. Матч начнется не раньше 13-ти часов по белорусскому времени.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Политика
Все
Общество
Все
Экскаваторы и картофель фри вне конкуренции: как развивался Толочинский район
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
За короткий срок вопреки препонам Беларусь добилась впечатляющих результатов - Эйсмонт
С чего начинала Беларусь, став независимым государством, - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Захарова: Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по РФ
Макрон заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным
Париж и Лондон разрешили нанесение ударов вглубь России - Le Figaro
Почему европейцы готовы покинуть родину, а в Латвии стремительно сокращается население
Регионы
Все
Происшествия
Все