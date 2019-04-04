Арина Соболенко поборется за выход в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Арина Соболенко поборется сегодня за выход в четвертьфинал теннисного грунтового турнира в американском Чарльстоне. В соперницах у третьей сеяной белоруски пуэрториканка Моника Пинг. Встреча начнется не раньше 18:30 по белорусскому времени.