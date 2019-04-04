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Арина Соболенко поборется за выход в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Арина Соболенко поборется сегодня за выход в четвертьфинал теннисного грунтового турнира в американском Чарльстоне. В соперницах у третьей сеяной белоруски пуэрториканка Моника Пинг. Встреча начнется не раньше 18:30 по белорусскому времени.

А Виктория Азаренко уже сегодня ночью проведет матч второго круга на теннисном турнире в Монтеррее. Белоруска выйдет на корт против Зарины Диас из Казахстана. Эту встречу ориентировочно в два часа ночи покажет "Беларусь 5. Интернет", а в 7 утра повтор на "Беларусь 5".

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