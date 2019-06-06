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Арина Соболенко сегодня поборется за выход в финал парного разряда "Ролан Гаррос"

Третья ракетка мира Симона Халеп покидает "Ролан Гаррос". Румынская теннисистка в четвертьфинале не справилась с 51-м номером мирового рейтинга - американской Амандой Анисимовой. Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4. В полуфинале Анисимова встретится с Эшли Барти, которая в свою очередь, затратив аналогичное время, переиграла Медисон Киз 6:3, 7:5. К слову, австралийская теннисистка является восьмой ракеткой мира. Она самая рейтинговая из оставшихся в борьбе за титул спортсменок.

Сегодня за выход в финал парного разряда поборется и наша Арина Соболенко. Вместе с Элиз Мертенс белоруска сыграет против Людмилы Киченок и Елены Остапенко.

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