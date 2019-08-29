Арина Соболенко сегодня продолжит путь по турнирной дистанции US Open

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сегодня продолжит путь по турнирной дистанции Открытого чемпионата США по теннису. 13-й номер мирового рейтинга в 1/32 финала сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Ориентировочное начало поединка в 23 часа.