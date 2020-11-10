Арина Соболенко сегодня стартует на теннисном турнире в Линце

Белоруска в первом круге (а это 1/16 финала) сыграет против итальянки Ясмине Паолини. Несмотря на разницу в рейтингах, Соболенко, напомним, на 11-м месте, а Паолини только 94-я ракетка мира, в единственном пока очном матче победу праздновала итальянка. Призовой фонд австрийского турнира 202 тысячи долларов. Начало поединка ориентировочно в 19:30.