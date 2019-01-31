Арина Соболенко сегодня стартует на турнире в Санкт-Петербурге. Ее соперница из Бельгии

Арина Соболенко стартует сегодня на теннисном турнире категории "Премьер" в Санкт-Петербурге с призовым фондом более 800 000 долларов. В соперницах у белоруски - Алисон ван Эйтванк из Бельгии. За свою историю девушки лишь однажды пересекались на кортах. В 2018 году на турнире в испанской Мальорке сильнее была бельгийка. Сейчас Соболенко 10-я ракетка мира. Ван Эйтванк на 52-м месте. Прямую трансляцию матча будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало ориентировочно в 15:00.