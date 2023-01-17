Арина Соболенко сегодня успешно стартовала на Australian Open

Первая ракетка Беларусии пятая в мире. Арина Соболенко сегодня, 17 января, успешно стартовала на Australian Open. На первом в сезоне турнире серии Большого шлема белоруска сыграла с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой. Матч продолжался 1 час 10 минут. Арина уверенно переиграла соперницу в двух партиях - 6:1, 6:4. В 1/32 финала наша Арина встретится с американкой Шелби Роджерс (51-й номер рейтинга WTA).

Ранее во второй раунд пробились еще две представительницы Беларуси. Александра Саснович победила чешку - 7:5, 6:2. Виктория Азаренко стала сильнее триумфатора Мельбурна-2020 Кенин - 6:4, 7:6. А вот единственный белорусский представитель в мужском одиночном разряде Илья Ивашко, который провел первый поединок в году, проиграл в первом раунде.