Арина Соболенко сегодня в Дубае встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии

В деле только Соболенко. Из трех белорусок на теннисном турнире серии WTA в Дубае на стадии 1/8 увидим лишь Арину. Накануне Александра Саснович уступила китаянке Се Шувэй, в стартовом раунде борьбу завершила Вера Лапко. А вот Соболенко накануне уверенно обыграла сербку Йорович 6:4, 6:0 и сегодня встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Турнир показывает телеканал "Беларусь 5".