Арина Соболенко сохранила 4-ю строчку обновленного рейтинга WTA

Арина Соболенко завершила свое выступление на теннисном турнире в Риме на стадии 1/8 финала. После победы на итальянском старте в топ-10 поднялась Ига Швентек, польская теннисистка на 9-й позиции. В мужском рейтинге улучшили свои позиции Его Герасимов - он теперь 77-я ракетка мира плюс одна строчка, Илья Ивашко расположился на 91 месте. В первой десятке без изменений.