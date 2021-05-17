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Арина Соболенко сохранила 4-ю строчку обновленного рейтинга WTA
Арина Соболенко завершила свое выступление на теннисном турнире в Риме на стадии 1/8 финала. После победы на итальянском старте в топ-10 поднялась Ига Швентек, польская теннисистка на 9-й позиции. В мужском рейтинге улучшили свои позиции Его Герасимов - он теперь 77-я ракетка мира плюс одна строчка, Илья Ивашко расположился на 91 месте. В первой десятке без изменений.
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