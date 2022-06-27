Арина Соболенко сохранила 6-е место в рейтинге WTA

Арина Соболенко осталась на шестом месте в обновленном рейтинге WTA. Виктория Азаренко также сохранила свою 20-ю строчку. Александра Саснович одну позицию потеряла. Теперь белоруска 35-я на планете. По сравнению с прошлой неделей есть изменения в тройке лидеров. Второй ракеткой мира впервые стала представительница Туниса Онс Джабер.