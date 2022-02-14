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Арина Соболенко сохранила вторую строку обновленного рейтинга WTA
Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохраняет вторую строку рейтинга WTA. Сегодня обновлены соответствующие рейтинги у мужчин и женщин. Александра Саснович за неделю добилась наибольшего прогресса - у нее плюс 8 позиций. Сегодня она - 63-я ракетка мира. Виктория Азаренко осталась на 17-й строке. Илья Ивашко потерял одну позицию - он 49-я ракета мира, Егор Герасимов на 124 месте. Лидирует Новак Джокович, у женщин - Эшли Барти.
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