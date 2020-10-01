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Арина Соболенко совсем скоро продолжит борьбу на "Ролан Гаррос"

Белоруска сегодня попробует выйти в третий раунд открытого чемпионата Франции - в соперницах Дарья Касаткина из России. Девушки выйдут на 17 корт вторым запуском, игру в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5" - ориентировочное начало в 13:30.

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