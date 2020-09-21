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Арина Соболенко сражается с Эллен Перес из Австралии

Прямо сейчас на спортивном канале вашему вниманию противостояние первого раунда турнира в Страсбурге с призовым фондом более 200 тысяч евро, где Арина Соболенко сражается с Эллен Перес из Австралии.

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