Арина Соболенко сражается за выход в финал Уимблдона

Внимание теннисных болельщиков в эти минуты сосредоточено на кортах Уимблдона, где Арина Соболенко сражается за выход в финал турнира Большого шлема и первую строчку мирового рейтинга.

В соперницах шестая ракетка мира Унс Джабир. Первый сет получился упорным, и девушки доиграли до тай-брейка, в котором победу праздновала Арина (счет - 7:5). Но во второй партии соперница сумела перевернуть ход матча и сравнять счет - 6:4 в пользу Джабир.