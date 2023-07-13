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Арина Соболенко сражается за выход в финал Уимблдона

Внимание теннисных болельщиков в эти минуты сосредоточено на кортах Уимблдона, где Арина Соболенко сражается за выход в финал турнира Большого шлема и первую строчку мирового рейтинга.

В соперницах шестая ракетка мира Унс Джабир. Первый сет получился упорным, и девушки доиграли до тай-брейка, в котором победу праздновала Арина (счет - 7:5). Но во второй партии соперница сумела перевернуть ход матча и сравнять счет - 6:4 в пользу Джабир.

Идет решающий третий сет. Напомним, ранее путевку в финал завоевала 42-я ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии.

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