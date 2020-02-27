Арина Соболенко сражается за выход в полуфинал турнира в Дохе

Арина Соболенко в эти минуты сражается за выход в полуфинал теннисного турнира в Дохе. Призовой фонд почти три миллиона долларов. В соперницах у нашей теннисистки 37-й номер мирового рейтинга Чжэн Сайсай. Первый сет прошел в упорной борьбе, но завершился в пользу китайской теннисистки -6-3. Сейчас идет вторая партия. В прямом эфире матч показывает "Беларусь 5".



