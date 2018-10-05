Арина Соболенко сражается за выход в полуфинал турнира в Пекине

Внимание всего теннисного мира в эти минуты обращено на корты турнира в Пекине, где Арина Соболенко, главная сенсация теннисного сезона, сражается за выход в полуфинал против хозяйки соревнований Ван Цян, "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию. Итак, на кону выход в четверку статусного турнира. Идет первый сет, пока ничья 5:5.