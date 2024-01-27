Соболенко стала победительницей Australian Open - 2024, обыграв в финале Чжэн Циньвэнь

Арина Соболенко второй раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, сообщает БЕЛТА.



Сегодня в решающем поединке женского одиночного разряда Australian Open вторая ракетка планеты обыграла в двух партиях китайскую теннисистку Синвэнь Жен, которая занимает 15-е место в рейтинге WTA, - 6:3, 6:2. Встреча, продолжавшаяся 1 час 16 минут, прошла с полным преимуществом белоруски. В ее активе три эйса, к тому же она не допустила ни одной двойной ошибки на подаче.



В 2023 году Соболенко впервые в карьере выиграла турнир серии "Большого шлема", обыграв в Мельбурне представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко также дважды подряд становилась чемпионкой Australian Open (2012, 2013).



Завтра в финальном матче мужского одиночного разряда россиянин Даниил Медведев (3-й номер рейтинга ATP) встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером (4). В полуфиналах Медведев одолел представителя Германии Александра Зверева (6) - 3:2, а Синнер победил лидера мирового рейтинга, десятикратного чемпиона Australian Open серба Новака Джоковича - 3:1. Янник Синнер впервые сыграет в финале австралийского первенства, а Даниил Медведев до этого дважды подряд уступал в решающих поединках (2021, 2022). Год назад в финале мужского турнира Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса.



Общий призовой фонд Australian Open - 2024 составляет $59,13 млн, победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2153 тыс.



