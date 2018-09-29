Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории "Премьер" в Ухане

Запомнится уходящая неделя и фееричным триумфом первой ракетки Беларуси Арины Соболенко в китайском Ухане. Сегодня она стала чемпионкой престижнейшего турнира. Второй в карьере титул - это плюс 4 позиции в рейтинге и полмиллиона долларов призовых. А ведь путь к этой победе для Арины складывался непросто. Соперницы все как на подбор, но из каждого матча белоруска выходила победительницей. В финале все получилось проще. Всего час и 14 минут понадобились Арине, чтобы в матче за титул переиграть Аннет Контавейт. Елена Горельчик - о триумфе белорусского тенниса.

Турнир в Ухане - из серии "Премьер 5". Тут призовые не меньше 2 с половиной миллионов долларов, выше по статусу только "Премьер Мендетори", Большой шлем и, пожалуй, итоговый. Сетка в Ухане к белоруске Арине Соболенко была беспощадна. Суарес Наварро, Свитолина, Барти - теннисистки, с которыми играть нелегко. Когда не получалось, Арина уже по традиции вела беседы со своим тренером Дмитрием Турсуновым.

И так "степ бай степ" дошла до финала. Соперницей по матчу за титул у Арины стала Аннет Контавейт. Теннисистки раньше в личных матчах не встречались, но обе уверенно идут к вершине мирового рейтинга. Букмекеры и специалисты однозначно назвали фаворитом этого матча именно Соболенко. И не ошиблись. Практически в начале первого сета белоруска взяла подачу соперницы. Правда, после небольшой ошибки наказала свою ракетку, но довела партию до победы - 6:3. По традиции в перерыве пригласила на корт Турсунова.

Во втором сете долгожданный брей принес, как любят говорить теннисисты, седьмой, во многом определяющий розыгрыш. Матчбол у Соболенко случился тоже на подаче соперницы. Свой шанс Арина не упустила и красивым ударом поставила точку. Кажется, финал стал самым простым для Соболенко матчем на турнире.

Пока Арина готовилась к церемонии награждения, ее страничка в "Инстаграм" пополнялась радостными откликами болельщиков. Казалось, в том, что сегодня победа будет за белорусской, не сомневались ни на родине, ни в далеком Китае.

Титул в Ухане для Соболенко стал вторым не только в этом сезоне, но и в карьере. Эта победа принесла Арине 500 тысяч долларов призовых - половина от заработанного ранее за сезон.