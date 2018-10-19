Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко стала "Новичком года" по версии женской теннисной ассоциации. 20-летняя теннисистка в уходящем сезоне уже завоевала два титула на турнирах категории "Премьер" в Нью-Хейвене и Ухане. Победительниц наград WTA за 2018 год объявили в Сингапуре.