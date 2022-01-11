ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Арина Соболенко стартовала на теннисном турнире WTA в Аделаиде

Арина Соболенко, вторая ракетка мира, продолжает готовиться к первому в сезоне турниру Большого шлема в Австралии через выступление на соревнованиях рангом ниже. Сегодня прима нашего тенниса взяла старт на турнире в Аделаиде, однако уступила шведской спортсменке Ребекке Петерсон в трех партиях - 5:7, 6:1, 5:7.

Основная сетка Australian Open начнется на следующей неделе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все