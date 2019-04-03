Арина Соболенко стартовала на турнире категории "Премьер" в американском Чарльстоне с призовым фондом более 800 тысяч долларов. В соперницах у белоруски украинка Катерина Козлова - 99-я в мировом рейтинге. Соболенко, напомним, входит в топ-10. Очевидно, Арина - фаворитка у букмекеров. Это матч второго раунда. Сейчас идет первый сет, Козлова впереди - 5:2. Теннисистки уже встречались 2 года назад, тогда победу праздновала представительница Беларуси. Прямая трансляция поединка - на телеканале "Беларусь 5".