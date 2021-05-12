Арина Соболенко стартует на теннисном турнире в Риме

Арина Соболенко после успешного выступления в Мадриде переместилась в Рим и сегодня стартует на очередном престижном турнире серии WTA. Отметим и внушительный призовой фонд соревнований - почти два миллиона долларов. Теперь уже четвертая ракетка мира готовится ко встрече с 51-й - испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Это матч второго круга, первый раунд Арина пропускала. Соболенко встречалась с испанкой однажды и тогда праздновала победу. Турнир транслирует Белтелерадиокомпания.



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