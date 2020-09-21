Арина Соболенко стартует на турнире в Cтрасбурге

Первая ракетка Беларуси и двенадцатая в мире Арина Соболенко сегодня стартует на турнире в Страсбурге. В 1/16 финала она сразится с 24-летней австралийкой Эллен Перес. Ориентировочное время начала матча - 15 часов по Минску. Прямая трансляция на "Беларусь 5".