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Арина Соболенко стартует на турнире в Cтрасбурге
Первая ракетка Беларуси и двенадцатая в мире Арина Соболенко сегодня стартует на турнире в Страсбурге. В 1/16 финала она сразится с 24-летней австралийкой Эллен Перес. Ориентировочное время начала матча - 15 часов по Минску. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
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