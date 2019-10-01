Арина Соболенко стартует на турнире в Пекине

Матчем второго круга против россиянки Дарьи Касаткиной стартует Арина Соболенко на турнире категории "Премьер" в Пекине. Призовой фонд соревнований чуть более 8 миллионов долларов. Начало поединка в 8 утра по белорусскому времени. Прямую трансляцию встречи будет вести "Беларусь 5". Соперница нашей теннисистки занимает 45-ую строчку мирового рейтинга. Ранее девушки на корте не пересекались.