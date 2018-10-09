Новость этого часа. Арина Соболенко стартует с победы на турнире WTA с призовым фондом почти 630 тысяч долларов. В китайском Тяньцзине белоруска оказалась сильнее американки Софьи Кенин в первом круге соревнований - 7:6, 4:6, 6:0. Следующая соперница нашей 11-ой ракетки мира - польская теннисистка Магда Линетт, 84-ый номер рейтинга WTA. Это будет первая очная встреча для девушек на кортах.