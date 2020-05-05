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Арина Соболенко сыграет на турнире в Минске

Арина Соболенко сыграет в Минске. Отмечающая сегодня 22-й день рождения, первая ракетка Беларуси и 11-я в мире выступит в матчевой встрече Belarus insurance cup. Турнир пройдет с максимальными мерами безопасности без зрителей 6 и 7 мая во Дворце тенниса. Кроме Соболенко там выступят Александра Саснович, капитан команды Кубка Дэвиса Дмитрий Жирмонт и другие.

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