Арина Соболенко сыграет на турнире в Минске

Арина Соболенко сыграет в Минске. Отмечающая сегодня 22-й день рождения, первая ракетка Беларуси и 11-я в мире выступит в матчевой встрече Belarus insurance cup. Турнир пройдет с максимальными мерами безопасности без зрителей 6 и 7 мая во Дворце тенниса. Кроме Соболенко там выступят Александра Саснович, капитан команды Кубка Дэвиса Дмитрий Жирмонт и другие.