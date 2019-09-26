Арина Соболенко сыграет против Елены Рыбакиной

Все болельщики тенниса сегодня наверняка будут следить за матчем Арины Соболенко. За выход в полуфинал она сыграет против теннисистки из Казахстана 20-летней Елены Рыбакиной. Соперница белоруски занимает 50-ю строчку в мировом рейтинге. Ранее девушки на корте друг с другом не пересекались. Ориентировочное время начала матча - 11:30. Прямую трансляцию поединка будет вести "Беларусь 5". Напомним, Соболенко в Ухани предстоит защитить титул.