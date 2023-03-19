Арина Соболенко сыграет против Елены Рыбакиной в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Повторение финала AustralianOpen на турнире в США. Арина Соболенко и Елена Рыбакина 19 марта поборются за победу "Мастерса" в Индиан-Уэллсе. Многие эту встречу ожидают с предвкушением. Ведь обе спортсменки на протяжении всего турнира показывали качественный и мощный теннис.

Что касается статистики, из пяти матчей в четырех выигрывала белоруска, но все они завершались в трех сетах, а значит, нас ожидает яркая и бескомпромисная борьба.

Победительница турнира заработает более одного миллиона долларов и тысячу рейтинговых очков.