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Арина Соболенко сыграет против Елены Рыбакиной в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Повторение финала AustralianOpen на турнире в США. Арина Соболенко и Елена Рыбакина 19 марта поборются за победу "Мастерса" в Индиан-Уэллсе. Многие эту встречу ожидают с предвкушением. Ведь обе спортсменки на протяжении всего турнира показывали качественный и мощный теннис.
Что касается статистики, из пяти матчей в четырех выигрывала белоруска, но все они завершались в трех сетах, а значит, нас ожидает яркая и бескомпромисная борьба.
Победительница турнира заработает более одного миллиона долларов и тысячу рейтинговых очков.
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