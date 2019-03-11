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Арина Соболенко сыграет с Лесей Цуренко в 23:00 на "Беларусь 5"

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сегодня вечером в матче третьего раунда одиночного разряда турнира категории "Премьер" сыграет с Лесей Цуренко из Украины. Ориентировочное время начала поединка в Индиан-Уэллсе - 23:00. Прямая трансляция из США на телеканале "Беларусь 5". Девушки на кортах пересекались лишь однажды. В прошлом году на турнире в австралийском Хобарте сильнее была Цуренко. Сейчас Соболенко занимает 9-ую строчку в мировом рейтинге. Соперница - 28-ая ракетка планеты.

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