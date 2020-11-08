Арина Соболенко сыграет с Паолини на старте турнира в Лиенце

Арина Соболенко узнала свою соперницу на старте теннисного турнира в Лиенце. Менее часа назад прошла жеребьевка соревнований. Белоруска в первом круге сыграет против итальянки Ясмине Паолини. Несмотря на разницу в рейтингах, Соболенко, напомним, на 11-м месте, а Паолини - только 94-я ракетка мира, в единственном пока личном матче победу праздновала итальянка.