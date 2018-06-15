Арина Соболенко сыграет сразу два поединка на турнира WTA в голландском Хертогенбоше

На турнира WTA в голландском Хертогенбоше может состояться белорусское противостояние в полуфинале парного разряда. Лидия Морозова и голландка Лесли Керкхове уже обеспечили себе место в матче за финал. Сегодня же Арина Соболенко, ожидается, сыграет сразу два поединка - в одиночной сетке и в дуэте. Завершить встречу вчера помешал дождь.