3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Арина Соболенко уступила Пауле Бадосе Хиберт на старте итогового теннисного турнира WTA
На итоговом турнире ВТА в Мексике белорусская теннисистка Арина Соболенко на старте уступила испанке Пауле Бадосе Хиберт 4:6, 0:6. Наша соотечественница допустила 7 двойных ошибок и сделала 4 эйса при 43 процентах попадания первой подачей. Первой ракетке Беларуси в рамках группового этапа турнира также предстоят встречи с гречанкой Марией Саккари и полькой Игой Швентек.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов