Арина Соболенко уступила Пауле Бадосе Хиберт на старте итогового теннисного турнира WTA

На итоговом турнире ВТА в Мексике белорусская теннисистка Арина Соболенко на старте уступила испанке Пауле Бадосе Хиберт 4:6, 0:6. Наша соотечественница допустила 7 двойных ошибок и сделала 4 эйса при 43 процентах попадания первой подачей. Первой ракетке Беларуси в рамках группового этапа турнира также предстоят встречи с гречанкой Марией Саккари и полькой Игой Швентек.