В этом году теннисистки уже пересекались на корте, и тогда победа осталась за белоруской. С выигрыша начала Арина и первый сет в этом матче, обыграв румынку со счетом 6:3. Но Халеп сумела вернуть интригу в поединке и оставила за собой вторую партию - 6:2. Третий сет остался за румынкой - 6:2.

