Арина Соболенко уверенно обыгрывает Петру Мартич на старте турнира серии WTA в Цинциннати

Арина Соболенко уверенно обыгрывает хорватку Петру Мартич на старте турнира серии WTA в Цинциннати. Призовой фонд соревнований более двух с половиной миллионов долларов. Победа 9-й ракетки мира в двух сетах 6:1, 6:4. Дальше идет и Александра Саснович. Она, напомним, была сильнее австралийки Астры Шармы. Сегодня свой первый матч проведет Виктория Азаренко, в соперницах швейцарка Белинда Бенчич. Ориентировочно встреча начнется в 18 часов.



