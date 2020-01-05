Арина Соболенко узнала первую соперницу на турнире в Шэньчжэне

Защиту титула в китайском Шэньчжэне Арина Соболенко начнет матчем против россиянки Маргариты Гаспарян. Оппонентка преодолела квалификацию, в мировом рейтинге она 104-ая. Белоруска, напомним, 11-ая. Александра Саснович в первом круге встретится с немкой Анной-Леной Фридзам. Уже завтра пройдут стартовые встречи основной сетки. Финал намечен на 12 января. Напомним, в прошлом году турнир выиграла Соболенко.