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Арина Соболенко узнала возможную соперницу по стартовому матчу на теннисном турнире в Штутгарте

Арина Соболенко, которая на этой неделе стартует на грунтовом турнире в Штутгарте, во втором круге сыграет с победительницей противостояния Юле Нимайер - Бьянка Андрееску. Наша теннисистка, которая имеет третий номер посева, первый круг пропускает.

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