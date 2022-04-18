Арина Соболенко узнала возможную соперницу по стартовому матчу на теннисном турнире в Штутгарте

Арина Соболенко, которая на этой неделе стартует на грунтовом турнире в Штутгарте, во втором круге сыграет с победительницей противостояния Юле Нимайер - Бьянка Андрееску. Наша теннисистка, которая имеет третий номер посева, первый круг пропускает.