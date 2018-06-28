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Арина Соболенко в 14:30 сыграет против чешки Каролины Плишковой
В шаге от полуфинала престижного теннисного турнира в Истборне. Наша Арина Соболенко в 14:30 выйдет на корт в рамках 1/4 против чешки Каролины Плишковой - седьмого номера мирового рейтинга. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5". Белоруска на пути к четвертьфиналу выбила двух сеяных теннисисток - Юлию Гергес и Элизе Мертенс. Напомним, турнир в британском Истборне - этап подготовки к Уимблдону.
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