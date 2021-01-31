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Арина Соболенко в 1/16 финала сыграет с Кайей Канепи

Выступит на турнире в Мельбурне и наша теннисистка Арина Соболенко, она начинает борьбу со второго круга. Ее соперницей по 1/16 финала стала Кайя Канепи. Матч запланирован на 2 февраля.

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