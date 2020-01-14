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Арина Соболенко в Аделаиде сегодня сыграет с Се Шувэй

Арина Соболенко попробует сегодня выйти в 1/8 финала престижного турнира в Аделаиде, призовой фонд соревнований - 848 000 долларов. Соперницей первой ракетки Беларуси станет представительница Тайваня Се Шувэй. Теннисистки появятся на корте ориентировочно в 09:30 по минскому времени. Телеканал "Беларусь 5" игру покажет в прямом эфире.

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