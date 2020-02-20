Арина Соболенко в четвертьфинале сыграет против румынки Симоны Халеп

Центральный матч турнира категории "Премьер" в Дубае между румынкой Симоной Халеп и белоруской Ариной Соболенко в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Ориентировочное начало трансляции в 20 часов. Напомним, что вчера Арина довольно легко переиграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:3 и вышла в четвертьфинал. Пикантность ситуации добавило то, что Соболенко и Мертенс выступают в дуэте в парной сетке турниров Большого шлема.