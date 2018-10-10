Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Тяньцзине

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в эти дни продолжает штурмовать теннисный турнир в китайском Тяньцзине с призовым фондом более 600 тысяч долларов. После победы над американкой Софией Кенин накануне, сегодня Арина в одной восьмой финала не оставила шансов польке Магде Линетт - 6:1, 6:3. В одной четвертой соперницей белоруски станет лучшая в паре - Мисаки Дои (Япония) - Тимея Бачински (Швейцария). В обновленном в понедельник рейтинге WTA Арина занимает 11-ю строку. Напомним, на итоговый турнир года в Сингапуре пробьются 8 лучших теннисисток планеты.