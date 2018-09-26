Арина Соболенко - в четвертьфинале. Уверенная игра теннисистки на китайских кортах

Арина Соболенко продолжает радовать спортивных болельщиков. Наша теннисистка вышла в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в китайском Ухане. В третьем круге первая ракетка Беларуси обыграла 19-летнюю американку российского происхождения Софию Кенин - 6:3, 6:3. В следующем раунде Соболенко сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой - 31-й ракеткой мирового рейтинга. Наша Арина - на 20-й позиции. Фаворитом противостояния букмекеры называют белоруску. Ориентировочно - в 13:30 завтра начнется прямая трансляция на "Беларусь 5".