Арина Соболенко в дуэте с Элис Мертенс нанесли поражение сестрам Чань с Тайваня

Арина Соболенко - в четвертьфинале Уимблдона, турнира серии Большого шлема. В парном разряде первая ракетка Беларуси в дуэте с бельгийкой Элис Мертенс в четвертом круге нанесли поражение сестрам Чань с Тайваня. Встреча получилась довольно напряженной. В концовке первой партии оппонентки сделали брейк и при счете 5:4 подавали на сет, но Соболенко и Мертенс после этого выиграли три гейма подряд 7:5. Второй сет получился не таким нервным 6:3. А победная подача - на счету нашей Арины.