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Арина Соболенко в дуэте с Элис Мертенс нанесли поражение сестрам Чань с Тайваня

Арина Соболенко - в четвертьфинале Уимблдона, турнира серии Большого шлема. В парном разряде первая ракетка Беларуси в дуэте с бельгийкой Элис Мертенс в четвертом круге нанесли поражение сестрам Чань с Тайваня. Встреча получилась довольно напряженной. В концовке первой партии оппонентки сделали брейк и при счете 5:4 подавали на сет, но Соболенко и Мертенс после этого выиграли три гейма подряд 7:5. Второй сет получился не таким нервным 6:3. А победная подача - на счету нашей Арины.



Отметим, что Соболенко и Мертенс в нынешнем сезоне выиграли два турнира серии WТА. Тандему не было равных на американских кортах в марте. Сначала в Индиан-Уэллсе, затем в Майами.

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