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Арина Соболенко - в элите мирового тенниса
Как на крыльях продолжает взмывать вверх наша Арина Соболенко в элите мирового тенниса.
Самая прогрессирующая спортсменка в туре женской теннисной ассоциации Арина выиграла свой первый титул ВТА. Теперь она 20-я в мировом рейтинге. Его опубликуют в понедельник. Все случилось в американском Нью-Хейвене, где белоруска в финале обыграла испанку Санчес Наварро. Замечу, еще в прошлом году "Главный эфир" говорил с Соболенко как с игроком второй сотни рейтинга! А сейчас дебютантка в топ-20 уже прекрасно знает, как обыгрывать лучших теннисисток планеты. У нее пять викторий над спортсменками из первой десятки. Так что, ожидаем продолжения, а пока вспомним приятные кадры первой большой личной победы Арины.
Соболенко стала третьей белоруской после Виктории Азаренко и Натальи Зверевой, кто выигрывал турниры ВТА и стоял так высоко в рейтинге. А уже с завтрашнего дня кульминация теннисного сезона в Америке - US Open. В основную сетку пробились сразу четыре белоруски. Кроме Арины Соболенко, это Александра Саснович, Виктория Азаренко и Вера Лапко. Так что, предвкушаем хорошие вечерние и даже ночные эфиры у экранов телевизоров.
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