Арина Соболенко - в элите мирового тенниса

Самая прогрессирующая спортсменка в туре женской теннисной ассоциации Арина выиграла свой первый титул ВТА. Теперь она 20-я в мировом рейтинге. Его опубликуют в понедельник. Все случилось в американском Нью-Хейвене, где белоруска в финале обыграла испанку Санчес Наварро. Замечу, еще в прошлом году "Главный эфир" говорил с Соболенко как с игроком второй сотни рейтинга! А сейчас дебютантка в топ-20 уже прекрасно знает, как обыгрывать лучших теннисисток планеты. У нее пять викторий над спортсменками из первой десятки. Так что, ожидаем продолжения, а пока вспомним приятные кадры первой большой личной победы Арины.