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Арина Соболенко в эти минуты борется за выход в четвертьфинал престижного турнира WTA в Дубае

В соперницах у первой ракетки Беларуси - 24-я в мире - Анетт Контавейт из Эстонии. Соболенко уверенно справилась с оппоненткой в первом сете - 6:3, сейчас идет вторая партия. Отметим, что на местных соревнованиях наша Арина посеяна под высоким третьим номером и прямо сейчас она фаворитка турнира, поскольку первая и вторая ракетки уже завершили выступление. Прямую трансляцию встречи Соболенко - Контавейт ведет телеканал "Беларусь 5".

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