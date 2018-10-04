Будет ли второй титул подряд? Арина Соболенко в эти минуты проводит поединок 1/8 финала турнира в Пекине. В соперницах у белоруски восьмая ракетка мира Каролин Гарсия. В первом сете победила француженка, 7:5. Сейчас идет вторая партия, счет 3:0 в пользу Гарсии. Победительница этой пары оспорит место в полуфинале с китайянкой Ван Цян, выбившей сегодня чешку Каролину Плишкову.