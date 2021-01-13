Арина Соболенко - в одном сете от победы на теннисном турнире серии WTA в Абу-Даби

В эти минуты она проводит матч за титул с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В первой партии уверенную победу праздновала Соболенко - 6:2, сейчас идет второй сет, и здесь также впереди наша спортсменка - - 4:1. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени из Объединенных Арабских Эмиратов. Прямую трансляцию финала местных соревнований ведет телеканал "Беларусь 5". Триумфатор встречи, к слову, заработает 470 очков в рейтинг WTA и почти 70 тысяч долларов призовых.