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Арина Соболенко - в одном сете от победы на теннисном турнире серии WTA в Абу-Даби
В эти минуты она проводит матч за титул с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В первой партии уверенную победу праздновала Соболенко - 6:2, сейчас идет второй сет, и здесь также впереди наша спортсменка - - 4:1. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени из Объединенных Арабских Эмиратов. Прямую трансляцию финала местных соревнований ведет телеканал "Беларусь 5". Триумфатор встречи, к слову, заработает 470 очков в рейтинг WTA и почти 70 тысяч долларов призовых.
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