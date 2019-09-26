Арина Соболенко в полуфинале престижного теннисного турнира в Ухани

Арина Соболенко добралась до полуфинала престижного теннисного турнира категории "Премьер" в Ухани! В прошлом году белоруска выиграла местные соревнования с призовым фондом почти в три миллиона долларов. Сегодня первая ракетка Беларуси в трех сетах дожала представительницу Казахстана Елену Рыбакину - 50-ю в мировом рейтинге. Первая партия осталась за Соболенко 6:3, но во второй оппонентка взяла реванш 6:1. С таким же счетом, но уже в пользу Арины завершился решающий сет. За выход в финальный матч белоруска завтра поспорит с первой сеяной - австралийкой Эшли Барти. В прошлом году в полуфинале Соболенко без проблем прошла именно Барти, а после и взяла трофей.

