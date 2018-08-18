Арина Соболенко в полуфинале турнира в Цинциннати

Белоруска в 1/4 турнира с призовым фондом почти 3 миллиона долларов встречалась с хозяйкой кортов Мэдисон Киз. Американка - 13-ая ракетка мира. Матч продолжался 76 минут. Соболенко оказалась сильнее в двух сетах - 6:3, 6:4. Отметим, что по ходу встречи у Мэдисон было 10 брейк-поинтов, но ни один из них не был реализован. В то же время Арина уступила сопернице в количестве эйсов и совершила больше двойных ошибок.