Арина Соболенко в понедельник поднимется на 10-ое место в рейтинге ВТА

Арина Соболенко в понедельник поднимется на рекордное для себя 10-ое место в рейтинге ВТА. Белоруске могла помешать Серена Уильямс, но сегодня американка проиграла Каролине Плишковой в четвертьфинале AustralianOpen. На матч-поинте в третьем сете при счете 5:1 в свою пользу 37-летняя спортсменка подвернула ногу, и чешка хладнокровно взяла шесть геймов подряд и путевку в полуфинал. 6:4, 4:6, 7:5. Место в главном матче Плишкова оспорит с японкой Наоми Осакой.